Помогите написать историю о каком любо растении, которое приносит огромную польз?? людям.

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Помогите написать историю о каком любо растении, которое приносит огромную польз?? людям.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цветы ромашки- всегда, с детства мамы нам заваривали ее , когда болели. Ромашка пользуется хорошим спросом среди людей. Поищи в инете лучше
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