Помогите плиз. Рекорды Атлантического океана,Индийского и Северо Ледовитого

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Общая площадь Тихого океана составляет (ок. 178 млн км2), это больше площади всей суши Земли (ок. 149 млн км2).На долю Тихого океана приходится 49,8 % всей площади Мирового океана.Тихий океан вмещает более половины всей воды на Земле (ок. 700,7 млн км3 из 1340 млн км3).Тихий океан является самым глубоким на Земле. Его средняя глубина около 3,9 км.Это самый теплый из океанов, так как его наиболее широкая часть находится вблизи экватора.Тихий океан является самым древним.В Тихом океане находится большая часть всех островов земли.