Составить вопросы к этим 3 предложениям:1)We visit our grandparents on holidays.2)He plays the piano every Friday.3)I can ride a bike since childhood. Пожалуйста помогите!!!
Английский язык
Составить вопросы к этим 3 предложениям:1)We visit our grandparents on holidays.2)He plays the piano every Friday.3)I can ride a bike since childhood. Пожалуйста помогите!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. When do you visit your grandparents? 2. When does he play the piano? Who plays the piano? 3. How long can you ride a bike?
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