Составить вопросы к этим 3 предложениям:1)We visit our grandparents on holidays.2)He plays the piano every Friday.3)I can ride a bike since childhood. Пожалуйста помогите!!!

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Составить вопросы к этим 3 предложениям:1)We visit our grandparents on holidays.2)He plays the piano every Friday.3)I can ride a bike since childhood. Пожалуйста помогите!!!

Автор: Гость