Помогите пжлст решить уравнение (0.5)^x=1/64

Математика
Помогите пжлст решить уравнение (0.5)^x=1/64
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кор64=8 0,5^х=корХ ДА ИЛИ НЕТ
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