Определите спряжение глаголов расстилаешь вырастешь (цветы) выращиваешь обидите обижаем выступите отступаем погоните подгоняешь удержите задерживаешь
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Определите спряжение глаголов расстилаешь вырастешь (цветы) выращиваешь обидите обижаем выступите отступаем погоните подгоняешь удержите задерживаешь
Ответ(ы):
Гость:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Во всех этих данный глаголах 1 спряжение, что бы определить какое спряжение то : 1, ставим в начальную форму ( например: делает, Н.Ф. ( что делать?) делать 2. Определяем какая стоит буква перед суффиксом ТЬ 3. Стоит буква А- 1 спряжение 4. Если стоит буква И то это 2 спряжение( остальные гласные это 1 спряжение) 5 . Существуют исключения. ( не забывай и про них )
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