Определите степень окисления центрального Иона и Дайте названия веществам Запиш??те уравнения их диссоциации : K[Zn(IH)4],[Ag(NH3)2]OH,Na3(AlF6), Na4[Fe(CN)6],[Cr(H2O)6]Cl3.

Гость: Гость:

1) K - это K+, значит, [Zn(IH)4] - однозарядный катион. Судя по тому, что I одновалентен и H одновалентен, группа IH должна быть нейтральной, тогда центральный ион - Zn+. Но цинк (по крайней мере, на моей памяти) не проявляет степень окисления +1 и валентность 1. Для цинка характерна степень окисления +2. Исходя из этого, группа IH должна быть заряжена отрицательно - IH-. Вообще это какое-то странное соединение, так что я не уверен в ответе. 2) OH- - однозарядный анион, значит, [Ag(NH3)2] - однозарядный катион NH3 - нейтральная молекула, значит, центральный ион - Ag+ 3) Na3 - это 3Na+, значит, [AlF6] - трехзарядный анион. F6 - это 6F-, а нам нужно только три минуса. Значит, центральный ион - Al3+ 4) Na4 - это 4Na+, значит, [Fe(CN)6] - четырехзарядный анион. CN6 - это 6CN-, а нам нужно только четыре минуса. Значит, центральный ион - Fe2+ 6) Cl3 - это 3Cl-, значит, [Cr(H2O)6] - трехзарядный катион. H2O - это нейтральная молекула, значит, центральный ион Cr3+