Определите стихотворный размер данного стихотворения: Серп Луны под тучкой длинной. Льет полночный слабый свет. Над безмолвную долиной- Темной церкви силуэт. 1)ямб 2)дактиль 3)хорей 4)амфибрахий
Литература
Определите стихотворный размер данного стихотворения: Серп Луны под тучкой длинной. Льет полночный слабый свет. Над безмолвную долиной- Темной церкви силуэт. 1)ямб 2)дактиль 3)хорей 4)амфибрахий
Ответ(ы):
Гость:
Ну скорее всего это дактиль
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