Определите тематические группы слов,представленных в каждом ряду. Англ.яз-Спорт,теннис,ринг,боулинг,регби; Трактор,конвейер,дисплей,компьютер Итальянский язык-ария,опера,пианино,солист,тенор Французский язык-пальто,кашне,фр...
Русский язык
Определите тематические группы слов,представленных в каждом ряду. Англ.яз-Спорт,теннис,ринг,боулинг,регби; Трактор,конвейер,дисплей,компьютер Итальянский язык-ария,опера,пианино,солист,тенор Французский язык-пальто,кашне,фрак,жилет Немецкий язык-кран,слесарь,верстак,штепсель,штамп; Солдат,офицер,командир,штаб Греческий языу-ангел,архангел,евангелие,икона,монастырь. Помогите, срочно)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Англ.яз-Спорт,теннис,ринг,боулинг,регби (тематическая группа - спортивные термины); Трактор,конвейер,дисплей,компьютер (техника) Итальянский язык-ария,опера,пианино,солист,тенор (музыкальные термины) Французский язык-пальто,кашне,фрак,жилет (одежда) Немецкий язык-кран,слесарь,верстак (слесарные, профессион.),штепсель,штамп (почтовые, профессион.); Солдат,офицер,командир,штаб (военные термины) Греческий языу-ангел,архангел,евангелие,икона,монастырь (религиозные термины).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расшифруйте запись: ПАРК * А = КАФЕ. Одинаковые буквы – это одинаковые цифры, разн??е буквы – разные цифры. Известно, что К=9. Найдите значен...
География
Сколько дней длилось первое кругосветное путешествие под руководством Ф.Магелла??а, если известно, что с 20 сентября 1519 по 6 сентября 1522 Скол...
Английский язык