Последовательность действий при возгорании телевизора

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Последовательность действий при возгорании телевизора
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Автор: Гость
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Гость:
Вызвать пожарных в первую очередь
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