СРОЧНО : нужен ответ!!!!!!!!!!!!! какую энергию называют внутренней энергией тела? 1)э??ергию теплового движения частиц тела 2)кинетическую и потенциальную энергию всех частиц тела 3)энергию их взаимодействия
Физика
СРОЧНО : нужен ответ!!!!!!!!!!!!! какую энергию называют внутренней энергией тела? 1)э??ергию теплового движения частиц тела 2)кинетическую и потенциальную энергию всех частиц тела 3)энергию их взаимодействия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)энергию теплового движения частиц тела
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