СРОЧНО : нужен ответ!!!!!!!!!!!!! какую энергию называют внутренней энергией тела? 1)э??ергию теплового движения частиц тела 2)кинетическую и потенциальную энергию всех частиц тела 3)энергию их взаимодействия

Физика

СРОЧНО : нужен ответ!!!!!!!!!!!!! какую энергию называют внутренней энергией тела? 1)э??ергию теплового движения частиц тела 2)кинетическую и потенциальную энергию всех частиц тела 3)энергию их взаимодействия

Автор: Гость