Составьте текст из предложенных букв про осень Н З О В П С У С М Р П Т Л Д Х В Б Ш Н Р ?? С М О В К Н С И Л эти буквы должны быть первыми в словах. пример: Наступила золотая осень
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Составьте текст из предложенных букв про осень Н З О В П С У С М Р П Т Л Д Х В Б Ш Н Р ?? С М О В К Н С И Л эти буквы должны быть первыми в словах. пример: Наступила золотая осень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В парке светило осеннее солнце
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