Какое количество теплоты выделится при полном сгорании природного газа массой 5р кг
Физика
Какое количество теплоты выделится при полном сгорании природного газа массой 5р кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=4.4*10^7 Дж/кг m=5 кг Q-? Q=mq Q=5*4.4*10^7=2.2*10^8 Дж
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