Расшифруйте запись: ПАРК ⋅ А = КАФЕ. Одинаковые буквы – это одинаковые цифры, раз??ые буквы – разные цифры. Известно, что К=9. Найдите значение суммы: П+А+Р+К.

Алгебра

Расшифруйте запись: ПАРК ⋅ А = КАФЕ. Одинаковые буквы – это одинаковые цифры, раз??ые буквы – разные цифры. Известно, что К=9. Найдите значение суммы: П+А+Р+К.

Автор: Гость