Расшифруйте запись: ПАРК ⋅ А = КАФЕ. Одинаковые буквы – это одинаковые цифры, раз??ые буквы – разные цифры. Известно, что К=9. Найдите значение суммы: П+А+Р+К.
Алгебра
Расшифруйте запись: ПАРК ⋅ А = КАФЕ. Одинаковые буквы – это одинаковые цифры, раз??ые буквы – разные цифры. Известно, что К=9. Найдите значение суммы: П+А+Р+К.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предполагаем, что П=1, значит A>5 (6,7 или 8) Полагая А=5 простым перебором получаем 1609*6=9654 П=1 A=6 Р=0 К=9 1+6+0+9 = 16
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