Определите цену деления шкалы мерных цилиндров и шкалы термометра(рис.1,2),определ??те начальную и конечную температуры холодной и горячей воды,температуру смеси

Физика

Определите цену деления шкалы мерных цилиндров и шкалы термометра(рис.1,2),определ??те начальную и конечную температуры холодной и горячей воды,температуру смеси

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