Определите цену деления шкалы мерных цилиндров и шкалы термометра(рис.1,2),определ??те начальную и конечную температуры холодной и горячей воды,температуру смеси
Физика
Определите цену деления шкалы мерных цилиндров и шкалы термометра(рис.1,2),определ??те начальную и конечную температуры холодной и горячей воды,температуру смеси
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РИС1.-Цена деления колбы 5 см(3) , Термометра 1 , температура-3 гр. РИС2.-Цена деления колбы 5 см(3) , Термометра 1 , температура-6 гр. На все 100% не уверен
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