Запишите ряд чисел,который получится,если последовательность округлять число 528 709 до десятков,до сотен и т.д до высшего разряда
Математика
Запишите ряд чисел,который получится,если последовательность округлять число 528 709 до десятков,до сотен и т.д до высшего разряда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
500000+20000+8000+700+9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Физика
На горизонтальном участке дороги автомобиль двигался со скоростью 36 км/час в течение 20 мин ,а за тем проехал спуск со скоростью 72км/ч за 10 мин ...