Запишите ряд чисел,который получится,если последовательность округлять число 528 709 до десятков,до сотен и т.д до высшего разряда

Математика
Запишите ряд чисел,который получится,если последовательность округлять число 528 709 до десятков,до сотен и т.д до высшего разряда
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500000+20000+8000+700+9
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