Запишите ряд чисел,который получится,если последовательность округлять число 528 709 до десятков,до сотен и т.д до высшего разряда

Математика

Запишите ряд чисел,который получится,если последовательность округлять число 528 709 до десятков,до сотен и т.д до высшего разряда

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