Сочинение на тему ,,дом Фамусова и его обитатели,,
Литература
Сочинение на тему ,,дом Фамусова и его обитатели,,
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Гость:
Атмосфера лжи в доме Фамусова все лживые, и это устраивает всех, даже самого Фамусова. Фамусовское общество: Павел Афанасьевич Фамусов Софья Павловна, его дочь Алексей Степанович Молчалин, секретарь Фамусова, живущий у него в доме Полковник Скалозуб Сергей Сергеевич Горичи Наталья Дмитриевна и Платон Михайлович Тугоуховские, князь и его жена с шестью дочерьми Хрюмины, графиня бабушка и графиня внучка Антон Антонович Загорецкий Старуха Хлестова, свояченица Фамусова Петрушка, слуга Фамусова Репетилов
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