Найти 15 самых "тяжелых" профессий с ограничениями по здоровью, написать какие ограничения и заболевания не допустимы в данных профессиях
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Найти 15 самых "тяжелых" профессий с ограничениями по здоровью, написать какие ограничения и заболевания не допустимы в данных профессиях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проще сделать наоборот - выбери ограничения по здоровью и сходи в Центр занятости - тебе точно скажут, кем ты сможешь работать.
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