Определите вес стоящей на полу легкой пластиковой бутылки емкостью 1,5 л, заполнен??ой водой. Плотность воды 1000кг/м^3
Физика
Определите вес стоящей на полу легкой пластиковой бутылки емкостью 1,5 л, заполнен??ой водой. Плотность воды 1000кг/м^3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=1,5l p=1000kg/m^3 m=? p=m/v m=pv 1,5l*10^-3kg/m^3=0,0015 m=1000*0,0015=1,5kg
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Прямоугольник со сторонами 2 см и 8 см ,Узнай во сколько раз ширина прямоугольника ??еньше чем длина , Чему равен периметр прямоугольника