Помогите соченить стих про город Старый оскол!!!!

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Помогите соченить стих про город Старый оскол!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автор: Борис Шамраев От стрелецких слобод до казацких бугров,От движенья руды и до сталеваренья,Город Старый Оскол,в современности нов,Ветеранов и юности соединенье. Славу мужества в памяти город хранит,Солнце мира в аллее Героев лучится,Разноцветьем салют,вверх,над "Былью"летит,-Это город,которым нельзя не гордиться. Скоростных магистралей широкий охват,Скверы и цветники-панорама родная,Золотом купола в обновленьи горят,Освещая святыни Оскольского края. Среди хлебных равнин,котлованов с рудой,Город Славы седой,в новостройках дыбится,Для гостей распахнулся открытой душой,-Это город,которым нельзя не гордиться.
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