Определите влияние вырубки деревьев
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Определите влияние вырубки деревьев
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПЛОХОЕ ПОТОМУ,ЧТО НЕ БУДЕТ КИСЛОРОДА
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