Основа предложения сначала устроили состязания между отрядами
Русский язык
Основа предложения сначала устроили состязания между отрядами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это односоставное, неполное, предложение. Основа - устроили.
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