Собственная скорость теплохода равна 27 км /ч, скорость течения реки 3 км /ч. Сколько затратит теплоход на путь между двумя пристанями, расстояние между открыли 120 км , если он будет плыть : а) по течению реки; б)против течтен...
Математика
Собственная скорость теплохода равна 27 км /ч, скорость течения реки 3 км /ч. Сколько затратит теплоход на путь между двумя пристанями, расстояние между открыли 120 км , если он будет плыть : а) по течению реки; б)против течтения реки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27+3=30км/ч скорость теплохода по течению 120:30=4 часа будет плыть теплоход по течению 27-3=24км/ч скорость теплохода против течения 120:24=5 часов будет плыть теплоход против течения
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