Собственная скорость теплохода равна 27 км /ч, скорость течения реки 3 км /ч. Сколько затратит теплоход на путь между двумя пристанями, расстояние между открыли 120 км , если он будет плыть : а) по течению реки; б)против течтен...

Математика

Собственная скорость теплохода равна 27 км /ч, скорость течения реки 3 км /ч. Сколько затратит теплоход на путь между двумя пристанями, расстояние между открыли 120 км , если он будет плыть : а) по течению реки; б)против течтения реки.

Автор: Гость