Что такое алгебрологика какими свойствами он обладает

Информатика
Что такое алгебрологика какими свойствами он обладает
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Область информатики. Определяет истинность составных высказываний
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Помогите плиз. Рассмотрите фотографии и укажите,какой из экологических факторов рни иллюстрируют. На первой картинке птичьи гнёзда на деревьях ...
Ответить
Литература
Изложение на чеченском языке "1адат.ойланаш"
Ответить
Русский язык
Записать по 6 словосочетаний с существительными в разных падежах. Одно существительное должно быть склоняемое, другое - несклоняемое. Над словом на...
Ответить
Математика
Перечерти четырехугольные призмы в тетрадь и закончи чертежи изображениями неви??имых рёбер
Ответить
Русский язык
Закончите предложение и запишите их. Обьясните значение фразеологизмов. 1) Наш сосед был очень тихим и спокойным человеком. Все говорили, что он .....
Ответить