Перечерти четырехугольные призмы в тетрадь и закончи чертежи изображениями неви??имых рёбер
Математика
Перечерти четырехугольные призмы в тетрадь и закончи чертежи изображениями неви??имых рёбер
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Гость:
Как то так, каряво конечно, но думаю понятно
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