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Как решить уравнения c+(b+3)
Математика
Как решить уравнения c+(b+3)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C+( b+3 ) = b+c+3. Должно быть так,если там нет умножения.
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