Закончите предложение и запишите их. Обьясните значение фразеологизмов. 1) Наш сосед был очень тихим и спокойным человеком. Все говорили, что он ... . 2)Отец умеет делать всё,недаром его называют ... . 3) Мой друг любит менять ...

Русский язык
Закончите предложение и запишите их. Обьясните значение фразеологизмов. 1) Наш сосед был очень тихим и спокойным человеком. Все говорили, что он ... . 2)Отец умеет делать всё,недаром его называют ... . 3) Мой друг любит менять свои решения,и родители говорят,что у него ... . 5) Надо понять,что нельзя судить о людях по себе и других лыдей ... .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Наш сосед был очень тихим и спокойным человеком. Все говорили, что он мухи не обидит .2)Отец умеет делать всё,недаром его называют мастером на все руки . 3) Мой друг любит менять свои решения,и родители говорят,что у него семь пятниц на неделе . 5) Надо понять,что нельзя судить о людях по себе и других людей мерить на свой аршин .
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