Помогите плиз. Рассмотрите фотографии и укажите,какой из экологических факторов рни иллюстрируют. На первой картинке птичьи гнёзда на деревьях На втором гусеницы на растении На 3 коровы на лугу
Биология
Помогите плиз. Рассмотрите фотографии и укажите,какой из экологических факторов рни иллюстрируют. На первой картинке птичьи гнёзда на деревьях На втором гусеницы на растении На 3 коровы на лугу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А можно картинку? я просто на слово плохо понимаю. А я то не поняла.
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