Записать по 6 словосочетаний с существительными в разных падежах. Одно существительное должно быть склоняемое, другое - несклоняемое. Над словом написать падеж им.сущ.

Гость: Гость:

Словосочетание может состоять из прилаг. и сущ. и из глаг. и сущ., но никак не грамматическая основа. 1: Расслабиться на диване(П.п.) 2. Остывший кофе(И.п.) 3. Сложить одежду(В.п.) 4. Длинное пальто(И.п.) 5. Расположиться у костра(Р.п.) 6. Новое метро(И.п.)