Записать по 6 словосочетаний с существительными в разных падежах. Одно существительное должно быть склоняемое, другое - несклоняемое. Над словом написать падеж им.сущ.

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Записать по 6 словосочетаний с существительными в разных падежах. Одно существительное должно быть склоняемое, другое - несклоняемое. Над словом написать падеж им.сущ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Словосочетание может состоять из прилаг. и сущ. и из глаг. и сущ., но никак не грамматическая основа. 1: Расслабиться на диване(П.п.) 2. Остывший кофе(И.п.) 3. Сложить одежду(В.п.) 4. Длинное пальто(И.п.) 5. Расположиться у костра(Р.п.) 6.  Новое метро(И.п.)
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