Решите ПРОШУ 11x-9=4x+19
Математика
Решите ПРОШУ 11x-9=4x+19
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11x-4x=19+9 7x=28 x=4 первую строчку не стал писать
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