Помогите пожалуйста срочно решить задачу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! L1=15 км. U1=45 км/ч L2=28 км. U2=42 км/ч Найти: Uср-? tср-?

Физика
Помогите пожалуйста срочно решить задачу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! L1=15 км. U1=45 км/ч L2=28 км. U2=42 км/ч Найти: Uср-? tср-?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем все расстояние L1+L2= 15+28=43 км Найдем время на двух участках T1=15/45 T2= 28/42 Общее среднее время T1+T2= 15/45+28/42=1час Среднюю скорость   U=43/1=43км/ч Ответ 43 км/ч
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