Выразите скорость 108 км/ч в м/с
Физика
Выразите скорость 108 км/ч в м/с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
108 км/ч = 108000/(60*60) м/с = 108000/3600 = 1080/36 = 30 м/с
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Собственная скорость теплохода равна 27 км /ч, скорость течения реки 3 км /ч. Сколько затратит теплоход на путь между двумя пристанями, расстояние ...
Русский язык
Является ли ОНР системным нарушением речи? Если нет, то в чём разница между ребёнк??м алаликом (афазиком) и ребёнком с общим недоразвитием речи? Ка...
Математика