Пришлите пожалуйста номер 461 подробно
Математика
Пришлите пожалуйста номер 461 подробно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри общий знаменатель 15 и делаешь сложение и так дальше понял на мой скайп если нехира не понял hanter_vip_098
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