Основание прямой призмы- прямоугольный треугольник с гипотенузой 5 см и катетом 4 ??м. Найдите площадь боковой поверхности,если грань содержащая наименьший катет - квадрат
Геометрия
Основание прямой призмы- прямоугольный треугольник с гипотенузой 5 см и катетом 4 ??м. Найдите площадь боковой поверхности,если грань содержащая наименьший катет - квадрат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По т.Пифагора находим катет=√5²-4²=√25-16=√9=3 это будет и высота, находим площади трех граней площадь первой=3²=9 площадь второй=3·5=15 площадь третьей=3·4=12 площадь боковой пов=9+15+12=36
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