Первый самолёт был в воздухе 4 часов второй 6 часов первый самолёт пролетел на 1400 к?? меньше второго какое расстояние пролетел каждый самолёт

Математика

Первый самолёт был в воздухе 4 часов второй 6 часов первый самолёт пролетел на 1400 к?? меньше второго какое расстояние пролетел каждый самолёт

Автор: Гость