Первый самолёт был в воздухе 4 часов второй 6 часов первый самолёт пролетел на 1400 к?? меньше второго какое расстояние пролетел каждый самолёт
Математика
Первый самолёт был в воздухе 4 часов второй 6 часов первый самолёт пролетел на 1400 к?? меньше второго какое расстояние пролетел каждый самолёт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6-4=2(ч)- разница 2)1400:2=700(км)- самолет пролетает за 1 час. 3)700×6=4200((км)- пролетел второй самолет 4)700×4=2800(км)- пролетел 1 самолет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Беларуская мова
Математика
Английский язык
Помогите перевести правильно. Litter is food, paper and cans on the ground. People don't always put their litter in the litter bin. Litter makes th...