Первый самолёт был в воздухе 4 часов второй 6 часов первый самолёт пролетел на 1400 к?? меньше второго какое расстояние пролетел каждый самолёт

Математика
Первый самолёт был в воздухе 4 часов второй 6 часов первый самолёт пролетел на 1400 к?? меньше второго какое расстояние пролетел каждый самолёт
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6-4=2(ч)- разница 2)1400:2=700(км)- самолет пролетает за 1 час. 3)700×6=4200((км)- пролетел второй самолет 4)700×4=2800(км)- пролетел 1 самолет.
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