основание прямой призмы прямоугольный треугольник с катетами 6 и 8 дм, диагональ большей по площади боковой грани равна 10√2 дм. найдите площадь полной поверхности призмы

Гость: Гость:

Искомая площадь - это произведение периметра основания на высоту призмы. А высота призмы - это второй катет в треугольнике, состоящем из 1) Диагональ большей по площади боковой грани (это его гипотенуза) 2) Гипотенузы основания (именно не най "стоит" упомянутая выше "большая по площади боковая грань", и это его первый катет) 3) высота призмы (это ее второй катет ) пункт первый есть в условиях задачки, пункт второй посчиитаем из треугольника основания: √ (6 в квадрате + 8 в квадрате) = √ (36+64) = √ 100 = 10 Теперь, пора настала, считаем пункт три - он же высота призмы: √ (10√2 в квадрате - 10 в квадрате) = √ (200-100) = √ 100 = 10 Вот и все! Теперь периметр основания: 6+8+10 = 24 умножим на высоту призмы: 24*10 = 240 Вот и получилась площадь боковой. Пусть Ваш учитель утолит свою любознательность! )) Ура!))