Основанием этого каменного здания стали постройки 17 века

История
Основанием этого каменного здания стали постройки 17 века
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Автор: Гость
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Гость:
Дворец в Коломенском
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