Основи трапеції дорівнюють 10 і 22см знайти довжину відрізка, що сполучає середини ??ї діагоналей

Гость: Гость:

Діагоналі трапеції ділять середню лінію на три відрізки завдовжки 5см (половина меншої основи 10:2), 6см(половина більшої основи 22:2 мінус половину меншої основи 10:2, тобто 22:2-10:2=6см) та 5см(половина меншої основи). Середній відрізок є відрізком, що сполучає середини діагоналей. Відповідь : 6 см