Скільки площин можна провести через точки А, В, С, якщо АВ = 10 см, ВС = 6 см, АС = 8 см?
Геометрия
Скільки площин можна провести через точки А, В, С, якщо АВ = 10 см, ВС = 6 см, АС = 8 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через 3 точки можно провести только одну плоскость независимо от размеров отрезков на этой плоскости.
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