ВОПРОСЫ К АПРЕЛЬСКИМ ТЕЗИСАМ Каково отношение Ленина к войне? В чем Ленин видел своеобразие «текущего момента» в России? Какие главные задачи ставит Ленин в политической сфере? На какие способы достижения этих задач указыва...

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ВОПРОСЫ К АПРЕЛЬСКИМ ТЕЗИСАМ Каково отношение Ленина к войне? В чем Ленин видел своеобразие «текущего момента» в России? Какие главные задачи ставит Ленин в политической сфере? На какие способы достижения этих задач указывает Ленин? Что предлагает сделать Ленин для решения аграрного вопроса? Какие шаги еще предлагает предпринять лидер большевиков для изменения ситуации в стране? Чем могло грозить всеобщее вооружение населения (см. пункт 5) в условиях внутреннего положения в стране в этот период? Что такое «революционное оборончество»? Почему Ленин отказывался поддерживать Временное правительство (см. пункт 3)? (сначала прочитайте документ до конца!!!) Какова была реакция в обществе и среди членов партии на тезисы Ленина?

Автор: Гость