ВОПРОСЫ К АПРЕЛЬСКИМ ТЕЗИСАМ Каково отношение Ленина к войне? В чем Ленин видел своеобразие «текущего момента» в России? Какие главные задачи ставит Ленин в политической сфере? На какие способы достижения этих задач указыва...

История
ВОПРОСЫ К АПРЕЛЬСКИМ ТЕЗИСАМ Каково отношение Ленина к войне? В чем Ленин видел своеобразие «текущего момента» в России? Какие главные задачи ставит Ленин в политической сфере? На какие способы достижения этих задач указывает Ленин? Что предлагает сделать Ленин для решения аграрного вопроса? Какие шаги еще предлагает предпринять лидер большевиков для изменения ситуации в стране? Чем могло грозить всеобщее вооружение населения (см. пункт 5) в условиях внутреннего положения в стране в этот период? Что такое «революционное оборончество»? Почему Ленин отказывался поддерживать Временное правительство (см. пункт 3)? (сначала прочитайте документ до конца!!!) Какова была реакция в обществе и среди членов партии на тезисы Ленина?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хз в инете посмотри............................................................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Вопросы по сказке заколдованное место что дедушка делал
Ответить
Литература
Вопросы по сказке заколдованное место с кем разговаривал дедушка?
Ответить
Геометрия
Скільки площин можна провести через точки А, В, С, якщо АВ = 10 см, ВС = 6 см, АС = 8 см?
Ответить
Информатика
Pascal ABC В двумерном числовом массиве разномерности N*N посчитать количество единиц в квадрате со стороной длины K с правым нижним углом в стро...
Ответить
Английский язык
Здравствуйте! А нужно ли ставить артыкль "а" перед sweet и biscuit ?
Ответить