Основные хозяйство тюргешей
История
Основные хозяйство тюргешей
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Хозяйство тюргешей преимущественно было основано на кочевом и полукочевом скотоводстве. Некоторая часть тюргешей вела оседлый образ жизни. В тюргешском каганате заметное развитие получила торговля. Основной причиной этого было то, что через земли каганата проходил Великий Шелковый путь. Центрами торговли являлись города. Особую роль в расцвете городов сыграли согдийцы – древняя восточноиранская народность, населявшая Среднюю Азию и Казахстан.
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