Пожалуйста помогите решить с 3 по 5

Математика
Пожалуйста помогите решить с 3 по 5
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Автор: Гость
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Гость:
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