Основные причины безработицы
Обществознание
Основные причины безработицы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Потеря дополнительной и основной работы ( увольнение с работы) 2. Уход с производства ( добровольный ) 3. Появление ( первичное или вторичное) на рынке труда.
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