Основные сражения северной войны-таблица . Дата место итог , все даты с 1700-1721года
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Основные сражения северной войны-таблица . Дата место итог , все даты с 1700-1721года
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1700 - Поражение русских под Нарвой 1702- Взятие крепостей Мариенбург НОтебург 1703-взятие НИеншанда ,основание Санкт -Петербурга 1704-Взятие Дерпа, Норманландии 1705- Попытка шведов захватить Санкт-петербург 1706-Разгром шведов по Карешем 1707-начала похода Карла 12 в Россию 1708 - победа у деревни Лесной, измена Мазепы 1709-полтавская битва , поражение шведов 1710 - Россия занимает Прибалтику и Корею. Турция объявлет войну России. 1711- Прутский поход 1714-Захват Финляндии 1718- Гибель Карла 12 при осаде крепости 1719- победа русского флота у острова Эзель 1721- подписание НИштадского мира
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