Особенность политики Германского союза в 17 начале 19 вв.

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В конце XIX века победой Пруссии над Францией было завершено объединение Германии в единое государство-Германскую империю. Завершение объединения произошло "сверху" в ходе захватнической войны. Прусское юнкерство (крупные земельные собственники) в объединительном процессе выступило господствующей силой, в которой огромную роль играло политика милитаризма. Те немецкие государства, которые оставались вне Северо - Германского союза, были подчинены Бисмарком Пруссии. Германская империя объединила 22 германские монархии сохранившие автономию и три вольных города- Любек, Бремен и Гамбург. Самым крупным государством среди них была Пруссия - ее территория составляла две трети империи, а население 60%. В апреле 1871 года была принята конституция Германии, утверждавшая федеративное государственное устройство страны.