Особенности человека которые позволяют ему успешно овладевать какой-либо област??ю знаний,профессией и совершенствовать в ней.

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Особенности человека которые позволяют ему успешно овладевать какой-либо област??ю знаний,профессией и совершенствовать в ней.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находчивость, сообразительность, воабрежение, интелект, трудолюбие,скорость. 
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