Особенности человека которые позволяют ему успешно овладевать какой-либо област??ю знаний,профессией и совершенствовать в ней.

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Особенности человека которые позволяют ему успешно овладевать какой-либо област??ю знаний,профессией и совершенствовать в ней.

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