Почему при выстреле приклад винтовки Надо плотно прижимать к плечу ?

Физика
Почему при выстреле приклад винтовки Надо плотно прижимать к плечу ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. при выстреле будет отдача, а это больно)
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