Особенности климата африки

География
Особенности климата африки
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большая часть территории африканского континента расположенная между тропическими поясами, на этих территориях каждый год преобладают высокие температуры воздуха.Окраины центральной части материка несколько приподняты по сравнению с внутренними областями, поэтому влияние Тихого и Атлантического океана на основную часть территории континента ограничены. Крайний юг африканского континента располагается в субтропическом климатич. поясе. В зимнее время на эти территории действует западная воздушная циркуляция, которая характерна для умеренных широт.Из-за этого в северной части Африки образовываются области пониженного давления, которые распространяются на весь материк. В Северной Африке, в частности на территории Сахары, дуют сухие северо-западные и северо-восточные ветра. Для Африки характерны неравномерные осадки. Обильные и регулярные дожди выпадают только в приэкваториальных областях континента. Максимальные осадки выпадают в  стране под названием Камерун, их показатель достигает 10000 мм в год.

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