Привести примеры отражения НТР во всех её частях

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Сокращения, принято расшифровывать. Научно техническая революция? ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ НТР. Современная НТР характеризуется четырьмя главными чертами. Во-первых, универсальностью, всеохватностью. Она преобразует все отрасли и сферы, характер труда, быт, культуру, психологию людей. Если символом промышленных переворотов прошлого обычно считают паровую машину, то для современной НТР такими символами могут служить и ЭВМ, и космический корабль, и атомная электростанция, и реактивный самолет, и телевизор. Всеохватность современной НТР можно трактовать и географически, поскольку в той или иной степени она затронула все страны мира и все географические оболочки Земли, а также космическое пространство. Во-вторых, чрезвычайным ускорением научно-технических преобразований. Оно выражается в резком сокращении времени между научным открытием и его внедрением в производство, в более быстром, как говорят, моральном износе и, следовательно, в постоянном обновлении продукции. В-третьих, НТР резко повысила требования к уровню квалификации трудовых ресурсов, что непосредственно касается и каждого из вас. Она привела к тому, что во всех сферах человеческой деятельности увеличилась доля умственного труда, произошла, как говорят, его интеллектуализация. В-четвертых, важная особенность НТР заключается в том, что она зародилась еще в годы второй мировой войны как военно-техническая революция: громче всего о ее начале возвестил взрыв атомной бомбы в Хиросиме в 1945 г. На протяжении всего периода "холодной войны" НТР в еще большей степени была ориентирована на использование новейших достижений научно-технической мысли в военных целях. Экономисты, философы и социологи считают, что современная НТР - это единая сложная система, в которой тесно взаимодействуют друг с другом четыре составные части: 1) наука, 2) техника и технология, 3) производство, 4) управление. Наука: рост наукоемкости. Наука в эпоху НТР превратилась в очень сложный комплекс знаний. Наряду с этим она образует обширную сферу человеческой деятельности; научных работников в мире - 5-6 млн. человек, т. е. 9/10 научных работников, когда-либо живших на Земле, - наши современники. Особенно возросли связи науки с производством, которое становится более наукоемким. Однако различия в этом между экономически развитыми и развивающимися странами очень велики. Первое место в мире по абсолютному числу ученых и инженеров занимают США, за ними следуют Япония и страны Западной Европы, где расходы на науку составляют 2-3% ВВП. Несмотря на значительное снижение числа научных работников за последние годы, в эту группу лидеров входит и Россия. А в развивающихся странах затраты на науку в среднем не превышают 0,5%. Техника и технология: два пути развития. Техника и технология воплощают в себе научные знания и открытия. Основная цель использования новой техники и технологии - повышение эффективности производства, производительности труда. В последнее время наряду с главной - трудосберегающей - функцией техники и технологии все большую роль начинают приобретать ее ресурсосберегающая и природоохранительная функции. В Великобритании, Италии 2/3 стали получают из металлолома, в Великобритании и Японии более 1/2 бумаги-из макулатуры, в США, Японии большую часть алюминия - как вторичный алюминий. По производству природоохранной техники и внедрению природоохранной технологии особенно выделяются ФРГ и США, а по экспорту такой техники на первом месте стоит ФРГ. В условиях НТР развитие техники и технологии происходит двумя путями. Эволюционный путь заключается в дальнейшем совершенствовании уже известной техники и технологии - в увеличении мощности (производительности) машин и оборудования, в росте грузоподъемности транспортных средств. Еще в начале 50-х гг. самый крупный морской танкер вмещал 50 тыс. т нефти. В 60-х гг. появились супертанкеры грузоподъемностью 100, 200, 300, а в 70-х гг. -400, 500, 550 тыс. т. Крупнейшие из них построены в Японии и Франции. Революционный путь заключается в переходе к принципиально новой технике и техн