Особенности решетки финского железнодорожного моста
История
Особенности решетки финского железнодорожного моста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решетчатые металические фермы моста(общим весом 360 тыс. пудов)
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