Свойства воздуха.lt;br /gt;Наблюдения: При закрытой форточке в комнате, где много людей, трудно дышатьlt;br /gt;вы просто напишите какое это свойство воздуха очень надо прошу вас!!! дам многго балов!
Биология
Свойства воздуха.lt;br /gt;Наблюдения: При закрытой форточке в комнате, где много людей, трудно дышатьlt;br /gt;вы просто напишите какое это свойство воздуха очень надо прошу вас!!! дам многго балов!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это свойство Заканчиваться
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпиши имена существительные 2-го склонения . Жанна,залив,гимнаст,мышь,ветчина ,ко??ёнок ,Олег,мухомор, пень,подпись .
Обществознание