Свойства воздуха.lt;br /gt;Наблюдения: При закрытой форточке в комнате, где много людей, трудно дышатьlt;br /gt;вы просто напишите какое это свойство воздуха очень надо прошу вас!!! дам многго балов!

Биология

Свойства воздуха.lt;br /gt;Наблюдения: При закрытой форточке в комнате, где много людей, трудно дышатьlt;br /gt;вы просто напишите какое это свойство воздуха очень надо прошу вас!!! дам многго балов!

Автор: Гость