Свойства воздуха.lt;br /gt;Наблюдения: При закрытой форточке в комнате, где много людей, трудно дышатьlt;br /gt;вы просто напишите какое это свойство воздуха очень надо прошу вас!!! дам многго балов!

Биология
Свойства воздуха.lt;br /gt;Наблюдения: При закрытой форточке в комнате, где много людей, трудно дышатьlt;br /gt;вы просто напишите какое это свойство воздуха очень надо прошу вас!!! дам многго балов!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это свойство Заканчиваться
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